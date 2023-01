TECNICA E VELOCITÀ: DEVYNE RENSCH, IL TRENO ORANJE DELL’AJAX

L’Ajax è da sempre fucina di grandi talenti, schierando una formazione composta sia da veterani, tra cui l’estremo difensore Pasveer e il capitano Dusan Tadić sia da prospetti quali Timber, Kudus e Brobbey. Altrettanto interessante è il nome di Devyne Rensch, terzino destro classe 2003.

Devyne Rensch è nato a Lelystad da una famiglia di origine surinamese. Piede naturale destro ma dimostra abilità anche con il mancino. Dispone di una buona velocità ed ha una buonissima resistenza con ottimi tempi di reazione. Non ha una grande fisicità, ma si fa rispettare nei contrasti e nei duelli fisici e dispone di buonissima agilità.

Muove i primi passi nel calcio nel VV Unicum dove gioca fino al 2016 quando entra a far parte del settore giovanile dell’Ajax, con cui al termine della stagione 2019/2020, dopo avere vinto il trofeo Abdelhak Nouri, viene nominato miglior giocatore della squadra. Il 28 novembre 2020, sotto la guida di mister ten Hag, oggi sulla panchina del Manchester United, esordisce in Eredivisie contro l’Emmen. Il 21 marzo 2021 segna la sua prima rete in campionato contro l’ADO Den Haag, diventando il quarto giocatore più giovane del secondo millennio, dopo Ryan Gravenberch, Ryan Babel e Justin Kluivert, ad avere realizzato, nella medesima partita, una rete e un assist con la maglia dei Lanceri. In Eredivisie il terzino, in 52 partite disputate, ha accumulato un bottino di ben 6 marcature e 4 assistenze.

Nel 2019, con la selezione Under-17 degli Oranje prende parte da titolare alla Coppa del Mondo e trionfa negli Europei di categoria. Il 13 agosto 2021, viene convocato, alla tenera età di 18 anni, per la prima volta in nazionale maggiore. Il terzino fa il suo esordio ufficiale, in occasione della vittoria per 6-1 contro la Turchia, il 7 settembre dello stesso anno.

Foto: Rensch Instagram