TECNICA E VELOCITÀ: ADRIEN TRUFFERT, UN’IDEA NERAZZURRA

Con la sosta per il Mondiale in Qatar è già tempo di calciomercato. In casa Inter si pensa alle varie soluzioni per la corsia mancina visto lo scarso rendimento (fino a questo momento) di Robin Gosens. E tra i candidati figura anche Adrien Truffert, terzino classe 2001 del Rennes.

Mancino, 176 cm, rapidità e tecnica le parole d’ordine. Truffert è il classico terzino moderno caratterizzato da spinta e progressione, ma senza ripudiare totalmente i contrasti. Dotato di grande corsa riesce a guadagnare il fondo creando spesso situazioni di superiorità numerica. Solitamente utilizzato in una difesa a quattro, può agire anche in posizione più avanzata come quinto di centrocampo.

Adrien Truffert è nato il 20 novembre 2001 a Liegi. Dotato di doppio passaporto (belga e francese) ha scelto di rappresentare la Nazionale transalpina. Muove i suoi primi passi nel mondo del calcio nell’ES Jouy Saint-Prest fino all’età di nove anni. I suoi numeri si vedevano fin da subito e il Chartres decise di puntarci. Dopo cinque anni di formazione, all’età di 14 anni, arrivò il Rennes, club dove milita tutt’ora.

Dopo aver firmato il suo primo contratto professionale con Rennes il 28 maggio 2020 , Truffert ha fatto il suo debutto professionale all’età di 18 anni con Rennes il 19 settembre 2020, subentrando nella gara contro il Monaco fornendo un assist e segnando il gol vittoria della sfida di Ligue 1. Poche settimane dopo arriva anche l’esordio in Champions League contro il Krasnodar. Le sue prestazioni conquistano subito il club francese. Tanto che il 25 febbraio 2021 arriva subito il rinnovo di contratto fino al 2025.

L’esordio con la Nazionale francese, invece, il 5 settembre 2019 nella sfida contro la Slovenia U19. Truffert si è messo subito in mostra marchiando con il gol il suo esordio. Mentre due mesi dopo, per una gara valevole al campionato europeo U19, ha siglato una doppietta contro le Isole Far Oer. Nel marzo 2021 il ct Roberto Martinez ha espresso la sua volontà di averlo a disposizione con i Diavoli Rossi, ma Truffert scelse di vestire la maglia de Les Blues. Il 20 settembre 2022, è inizialmente chiamato da Sylvain Ripoll con la selezione U21, ma a seguito dei forfait consecutivi di Théo Hernandez e Lucas Digne, viene promosso con la Nazionale maggiore da Didier Deschamps e ottiene la sua presenza tra i “grandi” subentrando al posto di Ferland Mendy contro la Danimarca.

In questo avvio di stagione in Ligue 1 ha collezionato 15 presenze su 15 partite (ben 13 da titolare) servendo il pallone vincente ai compagni per 4 volte. Prestazioni che non sono passate sotto traccia. E l’Inter osserva attentamente in attesa di capire quale sarà il futuro di Gosens.

