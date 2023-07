TECNICA E VELOCITÀ: AARON MARTIN, LA NUOVA FRECCIA PER LA FASCIA DEL GRIFONE

Dopo l’ufficialità del riscatto di Puscas, il Genoa continua a rinforzare la rosa a disposizione di Alberto Gilardino per la prossima stagione di Serie A. E ieri è arrivata l’ufficialità. Si tratta di Aaron Martin, svincolato dal Mainz L’esterno sinistro classe 1997 andrà a puntellare la fascia mancina rimasta senza padrone dopo l’addio al calcio di Criscito, l’infortunio di Pajac e il ritorno a Venezia di Haps, che resta comunque un’alternativa per questo mercato.

In carriera Aaron Martin ha ricoperto prevalentemente il ruolo di terzino sinistro, tanto con le squadre di club quanto con la Nazionale spagnola Under 21. Mancino naturale, Martin non vanta una fisicità extra-large come invece hanno altri suoi colleghi. Il suo metro e ottanta di altezza gli permettono però di avere dalla sua due importanti frecce nel bagaglio tecnico: velocità e dribbling. All’occorrenza però il calciatore ha dimostrato di saper interpretare il ruolo di esterno di centrocampo, per lo più quando in mediana è previsto uno schieramento a 5.

Nato a Montmelò, in Spagna, il 22 aprile 1997, Aaron Martin cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Espanyol, società che, dopo un anno nella squadra B, lo fa esordire in Liga, per la precisione il 2 ottobre 2016, quando subentra a José Antonio Reyes in un Villareal-Espanyol chiusosi a reti inviolate. Nel club di Barcellona, il ragazzo resta fino al 2018, chiudendo la sua avventura con 66 presenze in Prima Squadra, prima di trasferirsi al Mainz con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni.

Dal Mainz, però, si è separato per 6 mesi all’inizio del 2021, quando è stato girato in prestito al Celta Vigo (3 assist realizzati in 20 presenze). Martin ha quindi sinora vissuto una carriera tra Spagna e Germania, ma non ha ancora avuto la possibilità di disputare una singola partita in una coppa europea o in Nazionale maggiore. Infatti, il 25enne è arrivato al massimo all’Under 21 della Spagna, con la quale ha raccolto 12 presenze, senza però mai andare in rete o servire assist vincenti.

Con quasi 200 presenze tra i professionisti, tutte nei massimi campionati (Bundesliga e Liga), Aaron Martin è un profilo di esperienza nonostante abbia solo 26 anni ed è quindi nel pieno della maturità agonistica. Il suo talento è stato sempre apprezzato nella sua terra Natale, ha infatti giocato in tutte le selezioni nazionali dall’Under 16. E ora lo aspetta una nuova avventura sulla fascia mancina del Grifone.

Foto: Instagram Genoa