Tebas sulle parole di Vinicius: “Dichiarazioni incoerenti. Ma la Spagna non è razzista, sono d’accordo”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, intervistato dall’EFE a Pechino, ha risposto ancora una volta a Vinicius Junior: “Penso che, se guardate, vedrete che le sue dichiarazioni non erano del tutto coerenti con ciò che ha detto. Mentre ha detto che forse la Spagna non dovrebbe essere presa in considerazione per ospitare il Mondiale, ha anche detto che non è razzista. Eliminiamo ciò che è incoerente e manteniamo ciò che è coerente: che la Spagna non è un paese razzista, e su questo sono d’accordo con Vinícius”.

Foto: Twitter Tebas