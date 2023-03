Tebas sul caso Negreira: “Mi vergogno. È il peggior momento della storia del calcio spagnolo”

In Spagna tiene banco il “caso Negreira”, con il Barcellona indagato per aver versato 7 milioni di euro tra il 2003 e il 2018 a Josè Maria Enriquez Negreira, che nel periodo in questione ricopriva l’incarico di vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri. Intervenuto ai microfoni di Movistar, il Presidente della Liga Javier Tebas ha così parlato del caso: “Mi vergogno. Per ora non ci sono spiegazioni. Non ricordo un momento di tale crisi istituzionale. Non è a rischio solo la reputazione del Barcellona, ​​ma anche quella della altre squadre. È il peggior momento della storia del calcio spagnolo”.

Foto: Twitter Tebas