Tebas su Mbappé: “La Liga è nel suo destino. Al 70-80% il prossimo anno giocherà in Spagna”

“Non sono convinto al cento per cento, ma è il suo destino e ne sono sicuro. Il prossimo anno al 70-80% Kylian Mbappé giocherà in Spagna”. A parlare è Javier Tebas, il presidente della Liga, che in un’intervista concessa a Movistar ha parlato del futuro del francese, che da anni sembra destinato a lasciare il Paris Saint-Germain e che la prossima estate potrebbe veramente dire addio alla Francia.

Foto: Twitter PSG