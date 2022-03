Tebas su Mbappé e Haaland: “Due stelle a Madrid? Sarebbe importante per la Liga”

La prossima sessione di calciomercato potrebbe vedere cambiare squadra due fra i calciatori più importanti del mondo come Erling Haaland e Kylian Mbappé, corteggiati dai migliori club europei. Fra questi anche il Real Madrid, che da tempo ha inserito entrambi i nomi del norvegese e del francese nella lista dei desideri e sogna di regalare ai tifosi un doppio colpo da sogno.

Di questo ha parlato anche il presidente de LaLiga Javier Tebas, che ha affermato: “Tutto fa pensare che Mbappé andrà al Madrid, ma al momento non è certo, ciò che so e che dico da tempo è che non andrà al PSG. Spero che finisca al Real Madrid e se Haaland finisse in una squadra spagnola sarebbe ancora meglio. Per la competitività del campionato preferirei che andasse in un’altra società, ma sarei felice anche se finisse a Madrid, sarebbe molto importante avere due stelle del genere al Real”.

Foto: Twitter personale Tebas