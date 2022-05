Tebas su Mbappé: “Credo che andrà al Real, altrimenti avrebbe già rinnovato. Brutta notizia per la Liga qualora non dovesse arrivare”

Javier Tebas, presidente de La Liga, si è sbilanciato molto sul futuro di Kylian Mbappé ai microfoni di Cadena COPE: “Credo che Mbappé andrà al Real Madrid. Se non si trasferirà, sarà una brutta notizia per LaLiga. Penso che se Kylian avesse voluto rinnovare il contratto, lo avrebbe fatto già diverso tempo fa, anche se potrei ovviamente sbagliarmi“. Mbappé, è bene ricordarlo, sta per ufficializzarela sua decisione. Situazione ancora incerta, come riportato questa mattina e confermato dalla madre del calciatore del Paris Saint-Germain.

Foto: Twitter PSG