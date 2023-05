Tebas risponde a Vinicius: “Né la Spagna né LaLiga sono razzisti. Quest’anno ci sono stati 9 casi, 8 contro di te”

Javier Tebas continua a replicare alle accuse di Vinicius Jr. su Twitter con un botta e risposta con il calciatore, in cui afferma: “Né la Spagna né LaLiga sono razzisti, è molto ingiusto dire questo. Da LaLiga denunciamo e perseguiamo il razzismo con tutta la durezza in nostro potere. In questa stagione gli insulti razzisti sono stati segnalati 9 volte (8 dei quali nei confronti di Vinicius). Identifichiamo sempre gli energumeni e e mandiamo la denuncia agli organi che devono sanzionare. Non importa quanto siano pochi, siamo sempre implacabili”.

Foto: twitter personale tebas