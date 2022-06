Tebas risponde a Al-Khelaif: “Ci prende per pazzi, le regole per il PSG non esistono”

Ieri il presidente del PSG Al-Khelaif rispondendo ad una domanda sul presidente della federcalcio spagnola Javier Tebas, ha dichiarato che quest’ultimo dovrebbe concentrarsi sul campionato piuttosto che parlare di Fair Play. Parole al veleno dunque, tra due personaggi che negli ultimi anni non se le sono mandate a dire. Non si è fatta attendere la risposta del numero uno del calcio spagnolo che tramite i suoi profili ufficiali ha dichiarato: “Le parole di Al-Khelaifi sono di un altro livello. Ci prende tutti per pazzi (neanche lui crede alle sue bugie) e si presenta ai taccuini di Marca per dare lezioni con l’arroganza del “nuovo ricco”. Le regole per il PSG non esistono. Noi invece continueremo a lottare per un calcio sostenibile senza barare”

Foto: Twitter PSG