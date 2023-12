Tebas sulla Superlega: “Stanno iniziando a intossicarci, servono regole chiare”

Javier Tebas, presidente della Liga, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo “X” ufficiale e ha espresso un parere sulla decisione della Corte Europea di Giustizia relativa alla Superlega. “Stanno già iniziando a intossicarci. Hanno sempre potuto organizzare competizioni al di fuori di UEFA e FIFA e questo non può essere proibito. La questione è la loro condizione per essere sotto l’organizzazione di UEFA e FIFA. Devono esserci regole trasparenti, chiaro e oggettive per l’approvazione delle competizioni. La semplice disapprovazione non basta. Nel 2022 l’UEFA ha stabilito una procedura per organizzare nuove competizioni a cui la Superlega non può partecipare”.

Foto: logo ufficiale Liga