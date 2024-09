Tebas (pres. Liga): “Il Manchester City è accusato di 115 violazioni del Fair Play Finanziario. Deve ricevere la sanzione che merita”

Il presidente della Liga Spagnola, Javier Tebas, ha parlato a GiveMeSport, al ‘Thinking Football Summit’ di Porto, soffermandosi anche sulla questione del Manchester City, accusato di aver violato il Fai Play Finanziario.

Queste le sue parole: “La Premier League non dovrebbe cedere alle pressioni, giusto? Il Manchester City è un club come gli altri e quando si guida un’associazione, bisogna agire. La Premier League non dovrebbe fare distinzioni tra club grandi o piccoli o importanti e non importanti. Il Manchester City è un membro dell’associazione che ha commesso irregolarità e dovrebbe ricevere la sanzione che merita. In caso contrario, l’autorità andrebbe persa. Ci sono più di 115 accuse. Non so tutto, ma so cosa è successo riguardo al caso UEFA”.

Foto: twitter personale