Tebas (pres. Liga) durissimo: “Il PSG dichiara dati a cui nessuno crede. Li denunceremo alla UEFA, aderiranno altri campionati”

Tebas, presidente della Liga, è un uomo senza peli sulla lingua. A seguito del rinnovo di contratto di Mbappé col PSG aveva già manifestato profondo dissenso, parlando di “insulto al calcio”. Quest’oggi il numero uno del calcio spagnolo è tornato a parlare in conferenza stampa, non lesinando accuse: “Non risponderò al presidente del campionato francese. Non permetteremo ad una squadra europea (il PSG, ndr) di distruggere l’ecosistema europeo calcio. Abbiamo preparato una denuncia che andremo a depositare in Uefa. Non è polemica e basta: ci sono dati economici oggettivi. Perdite intorno ai 300 milioni di euro e incassi superiori a Real Madrid, United e Barça, dati a cui nessuno crede. Ma lo rinnovano il contratto di Mbappé lo stesso. È impossibile se non ci sono inganni nelle sponsorizzazioni o negli apporti di capitale maggiori di quelli consentiti dalla UEFA. Non è un problema che riguarda solo la Francia, è un problema dell’ecosistema calcistico europeo. Sembriamo i Robin Hood europei, ho parlato con altri campionati, alcuni aderiranno. Lo faremo, non importa quello che dice il presidente del campionato francese. Mi conoscono già in Europa”.

FOTO: Twitter Tebas