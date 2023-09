Tebas: “Pace con Florentino? Impossibile, è come chiedermi di regalare casa mia”

In un’intervista concessa a Movistar, il presiedente della Liga Javier Tebas ha parlato del suo rapporto con Florentino Perez, che si è bruscamente rotto negli ultimi mesi: “Una riconciliazione con Perez? No, è un tema culturale, di differenze. È come se mi chiedessi: “C’è qualche possibilità che mi regalassi la tua casa? Perché no?”. Praticamente è la stessa cosa. La pensiamo troppo diversamente sul calcio europeo, non c’è possibilità di un accordo tra me e la maggior parte dei club spagnoli”, ha detto

Foto: Twitter Tebas