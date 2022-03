Tebas: “Nuova Superlega? Barcellona, Juventus e Real mentono più di Putin”

Dura accusa del presidente de La Liga Javier Tebas, che sul palco del Business of Football Summit organizzato dal Financial Times attacca Juventus, Barcellona e Real Madrid, tre società che stando a numerosi rumors nella giornata di oggi dovrebbero proporre una nuova formula per rilanciare il progetto Superlega. Nel suo intervento, il numero uno del campionato spagnolo ha infatti affermato: “I tre club mentono più di Putin, noi delle leghe nazionali dovremmo essere degli idioti, visto che siamo tutti contrari”.

Tebas prosegue: “Mi sento umiliato, se Andrea Agnelli non spiegherà oggi il nuovo progetto vorrà dire che sta mentendo. Si è incontrato a casa sua con i dirigenti di Barcellona e Real Madrid per parlare di questo. Ora dicono che non vogliono più i posti fissi, ma creano un danno enorme”.

Foto: Twitter Liga