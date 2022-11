Tebas: “Messi manca alla Liga più di CR7. Spero che torni, al PSG è meno seguito”

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato a Movistar+ dell’addio di Messi al Barcellona, una grande perdita per il calcio spagnolo.

Queste le sue parole: “Penso che Messi non manchi solo alla Liga ma a tutto il calcio, perché il campionato francese è quello che è. Ora è seguito molto meno di quando era al Barcellona; ​speriamo che faccia un grande Mondiale, lì lo potremo rivedere tutti. Se il PSG gioca contro il Nantes, il pubblico non lo segue. Con il Barcellona è diverso; non so se Messi tornerà, dipenderà da lui. Io spero che torni, sarebbe anche un bene per lui tornare nel calcio spagnolo, in quella che è sempre stata la sua squadra. Credo sia stato un errore per lui rompere quel matrimonio”.

Mancano CR7 e Messi al campionato spagnolo?

“Beh, Messi più di Cristiano. Ma sono andati via e siamo ancora ai massimi livelli, giusto?”.

Foto: twitter personale