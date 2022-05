Tebas: “Mbappé-Real? Mi rifaccio all’affare Juve-CR7. Non solo la Serie A non è cresciuta, ma al contrario è calata”

Il presidente de La Liga, Javier Tebas, intervenuto in un incontro a Siviglia a margine della finale di Europa League in programma questa sera tra Rangers e Francoforte, ha parlato dell’affare Mbappé-Real, ricollegandosi all’affare Juve-Ronaldo: “Se Mbappè viene, come sembra, è sicuramente positivo per l’intero movimento, ma qui mi sento di usare l’Italia come esempio per mandare un messaggio: se l’arrivo di grandi giocatori non è accompagnato da un progetto d’impulso generale del movimento non serve a nulla. La Serie A ha tenuto un grande vantaggio fiscale grazie all’aiuto del Governo con la riduzione delle imposte per chi veniva dall’estero e ha potuto accogliere giocatori del livello di Cristiano Ronaldo e altri nomi di rilievo. Non solo la Serie A non è cresciuta, al contrario, è calata. Il caso italiano dimostra che i giocatori da soli non bastano, ci vogliono decisioni gestionali adeguate che portino alla crescita del movimento. Possono venire Mbappé e Haaland tutti insieme, senza un modello preciso non serve a nulla”.

FOTO: Twitter Tebas