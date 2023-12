Tebas: “La Superlega? Scommetto 100 cene che non ci sarà. E 1000 che non si vedrà gratis”

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato oggi in conferenza stampa rispondendo ancora alle ultime novità in termini di Superlega: “Le squadre che desiderano la Superlega si possono capire con facilità. L’unica che ha detto di voler trattare è il Napoli, ma De Laurentiis avrebbe da trattare anche se ci fossero gare da 15′. 25 cene? Salgo ancora, scommetto 100 cene che non ci sarà nessuna Superlega e salgo a 1000 se si parla di calcio gratis”, si legge su Marca.

Foto: Twitter Tebas