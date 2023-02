Tebas: “La Juve è stata condannata ma credo che il caso Barça sia più grave”

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha parlato – nuovamente – del Barcellona per via del “caso Negreira” emerso nei giorni scorsi. Il club blaugrana è stato accusato di aver pagato diversi milioni di euro all’ex arbitro José Maria Enriquez Negreira, nonché ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri. Alcune parole del numero uno della massima serie spagnola che paragona il caso Barcellona al caso Juventus: “Quale dei due casi è più grave? Per adesso direi quello della Juventus perché è stata condannata no? Se andiamo ad analizzare i fatti poi credo che gli indizi più gravi che vedo siano quelli del Barcellona. Da una parte sono stati loro stessi che hanno falsificato i loro conti, mentre qui c’è di mezzo un vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale. Credo che nell’altro caso (quello della Juventus, ndr) sia meno complicato, nonostante abbiano avuto una dura sanzione. Credo che in Italia si dovrebbero stabilire norme di controllo economico molto più simili a quelle che abbiamo in Spagna per evitare cose come quella della Juventus, ma non solo. Anche questi scambi di giocatori che sono stati pratica abituale del calcio italiano. Con questi sì che quadravano i conti, ma poi mancavano soldi a livello di cassa. Credo sia necessarie norme di controllo economico, perché altrimenti il futuro del calcio italiano non sarà positivo. Di recente il Senato in Italia ha approvato una spalmatura delle tasse per 580 milioni di euro per i club, che fu polemico, portato avanti da Lotito, il presidente della Lazio. Questo dimostra che non c’è un buon funzionamento a livello economico in Italia”.

Foto: Twitter ufficiale Liga