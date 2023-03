Tebas: “Il caso Negreira non mi fa dormire. Il Barcellona deve delle spiegazioni”

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, ha parlato a Marca in merito a diversi temi, sul caso Negreira e la Superlega.

Queste le sue parole: “Il caso Negreira? Mi fa perdere il sonno, è il più grave problema di reputazione e integrità della competizione che ci sia mai capitato nella nostra del nostro calcio. Così come posso dormire bene? La società trasmette tranquillità, ma che lo faccia per tutti: servono spiegazioni, perché dovrebbero essere preoccupati. Un’ora e mezza dopo l’uscita della notizia il Barcellona si è giustificato dicendo che lo fanno tutti. Quelle non sono spiegazioni… La questione è molto seria, ma va distinta in due questione: un conto è comprare gli arbitri, e io penso che non sia successo dato che non ci sono prove, un altro è pagare per influenzare le decisioni. Questa è comunque una condotta gravissima. Per noi è un problema, dobbiamo agire rapidamente”.

La FIFA potrebbe intervenire? “Su questo forse sarebbe meglio chiedere a un corso di diritto sportivo. La FIFA ha già sanzionato alcune squadre spagnole, è molto difficile che possa arrivare a togliere dei punti, deve essere un organo nazionale a farlo. Ma sono certo che la FIFA interverrà”.

Parla del caso Negreira con l’UEFA? “Parlo poco di questo, preferisco la Superlega o le squadre emanazione di stati. Però esistono delle regole e questa non è una stronzata. Non so se il Barcellona potrà partecipare alla prossima Champions, dipende da loro”.

Le piace che il Barcellona denunci giornalisti?

“Non so su cosa si basino ma trovo difficile che questo tipo di cose prosperi. Da quanto leggo credo sia impossibile che non vengano condannati…”.

Cos’è successo con il mancato tesseramento di Gavi? “Un provvedimento cautelare scattato perché si sono presentati con un giorno di ritardo. E abbiamo vinto”.

Sul VAR: “Non lo sono neanche io. Medina Cantalejo (responsabile degli arbitri, ndr) mi ha già criticato per certe dichiarazioni ma il VAR non funziona come si pensava ed è un problema. Rifletteremo sul VAR e sull’arbitrato, perché la questione Negreira è un problema arbitrale. Perché ci sono così tante espulsioni?”.

Sulla Superlega: “No, è un modello che vuole espropriare il calcio medio-piccolo e prendersi tutto. Non è un modello competitivo quanto un concetto per cui i più ricchi d’Europa dovrebbero governare il calcio. Volevano fare un colpo di stato nel 2021 e lo stesso cerca ora Al Khelaifi, anche se più lentamente”.

Foto: twitter personale