Tebas: “Il calcio spagnolo non è in crisi. Il PSG non sarà mai come il Real Madrid, ecco perché”

Javier Tebas, presidente della Liga, nel corso di una conferenza stampa per presentare il nuovo sponsor del campionato spagnolo, si è soffermato sul dualismo in Europa tra Real Madrid e Psg.

“Il Real Madrid non può mai essere come il PSG perché il Real Madrid non bara. Il calcio spagnolo non è in crisi. Non lo sono Real Madrid o Barcellona. L’80% dei club in Europa sta molto peggio. Per quanto riguarda il Real Madrid, penso che sia stato il club che ha gestito meglio la pandemia, con enorme rigore. Il Real Madrid ha la capacità di fare ciò che vuole, a differenza del PSG che bara perché ha una spesa salariale vicina ai 600 milioni di euro, impossibile da sostenere”.

Foto: Twitter Laliga