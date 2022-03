Tebas gela il Barcellona: “Accordo con CVC per arrivare ad Haaland? Non basterebbe”

Uno dei nomi che stuzzica maggiormente la fantasia dei tifosi del Barcellona in vista della prossima stagione è quello di Erling Haaland, attaccante in uscita dal Borussia Dortmund che fa gola a tutti i principali top club europei. Per i catalani arrivarci non sarà comunque facile, non solo per l’agguerrita concorrenza: i blaugrana dovranno infatti muoversi tenendo sempre un’occhio attento al bilancio, visto il rosso per quanto riguarda il tetto degli stipendi.

Per portare a termine l’operazione potrebbe non bastare l’accordo che la società catalana potrebbe firmare con il fondo CVC, che farebbe entrare nelle casse del club circa 300 milioni di euro. Il presidente de LaLiga Javier Tebas ha infatti commentato: “Il CVC non è l’unica soluzione affinché il Barcellona possa ingaggiare Haaland. È un passo in più, ma dovrà farne altri per permettersi quel tipo di giocatore”.

Foto: Twitter Liga