Tebas contro la Superlega: “È il lupo che si traveste da nonnina per cercare di fregare il calcio europeo”

Non è tardata ad arrivare la risposta del Presidente de LaLiga, Javier Tebas, al rilancio del progetto Superlega da parte di A22 Sports: “La Superlega è il lupo, che oggi si traveste da nonnina per cercare di fregare il calcio europeo, ma il suo naso ei suoi denti sono grandissimi, quattro divisioni in Europa? Ovviamente la prima per loro, come nella riforma del 2019. Governo dei club? Ovviamente solo i grandi”, si legge sul profilo Twitter del numero uno del campionato spagnolo.

Foto: sportskeeda.com