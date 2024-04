Tebas: “Con il nostro sistema di controllo finanziario il Barcellona non può più ingaggiare chi vuole”

Il presidente della Liga Javier Tebas, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Kicker, ha parlato della stabilità economica del massimo campionato spagnolo, soffermandosi sulle conseguenze che il sistema di controllo finanziario adottato ha avuto sul mercato in uscita del Barcellona. Queste le sue parole:

“Dobbiamo concentrarci molto di più sulla stabilità economica che sulla pura competitività sportiva ad ogni costo, altrimenti finiamo a imbrogliarci da soli. Siamo in stretto accordo con la Bundesliga per quanto riguarda possibili modifiche alle regole europee sul fair play finanziario, per le quali ci sono varie proposte. Entrambe le leghe sostengono la priorità della sostenibilità economica. La Liga è per il controllo finanziario globale che si basa sul nostro sistema. E sarebbe bello se potessimo stabilire qualcosa del genere in Europa. In Spagna molte persone ne parlano. Ad essere sincero, vorrei che altri club in Europa fossero come il Barça, perché rispettano le regole del Fair Play Finanziario. Non possono più ingaggiare i giocatori che vogliono. Il nostro sistema di controllo finanziario li ha costretti a vendere le loro stelle costose e a sostituirle con giocatori più economici. I costi della rosa del Barcellona sono stati ridotti da oltre 650 a circa 520 milioni di euro e raggiungeranno il pareggio”.

Foto: Twitter Tebas