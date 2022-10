Tebas: “Ceferin non fa rispettare le regole al PSG. Al-Khelaifi non ha limiti per raggiungere i suoi obiettivi”

Javier Tebas, presidente de La Liga, ha attaccato nuovamente il PSG, tramite le colonne dell’Equipe, tuonando contro l’Uefa, che non fa rispettare le regole del FPF ai francesi.

Queste le sue parole: “Sapevamo che il PSG avrebbe dovuto pagare un sacco di soldi per tenere Mbappé. Conoscendo Al-Khelaïfi, però, non mi sembra molto… Non ha limiti per raggiungere i suoi obiettivi. Il PSG e Al-Khelaïfi hanno dimostrato che i soldi non sono un loro problema. Se fosse stato necessario dare altri 200 milioni al giocatore, li avrebbero dati. Tuttavia, con le regole attuali è impossibile che il PSG possa sostenere tali spese. Nelle ultime sei o sette stagioni il PSG ha perso 1 miliardo di euro; così facendo di falsa l’ecosistema del calcio europeo. Come possono gli altri club competere con qualcuno che perde 1 miliardo di euro? È complicato”.

Su Ceferin: “Non riesco a spiegarmelo. Ed è per questo che abbiamo denunciato questa situazione. Bisogna applicare le regole in modo più efficace; la UEFA ha multato il PSG, 10 milioni per Nasser è come prendere un caffè! Le sanzioni devono essere dissuasive e interessare anche i giocatori. Così non va bene”.

Foto: twitter personale