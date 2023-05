Il general manager del Feyenoord, Dennis Te Kloese, ad ESPN ha smentito ogni voce riguardante i contatti che ci sono stati tra il Tottenham e Arne Slot: “Non ci sono stati contatti”. Per liberare Slot i londinesi dovrebbero pagare circa 6 milioni di clausola, ma l’attuale allenatore del Feyenoord resta in pole per la panchina del Tottenham.

Foto: Arne Slot Twitter ufficiale AZ