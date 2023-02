Tchouameni: “Vogliamo vincere il Mondiale per Club. Mi è sfumato con la Francia, domani voglio rifarmi”

Viglia della finale del Mondiale per club, con il Real Madrid che sfiderà l’Al Hilal di Ramon Diaz.

Insieme a Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha parlato il centrocampista Aurelien Tchouameni, che ha parlato del desiderio di successo.

Queste le sue parole: “Un sogno che può diventare realtà domani. Abbiamo disputato una Champions League spettacolare e daremo tutto. Il Mondiale mi è sfumato con la Francia, domani voglio rifarmi”.

Pressione: “Sapevo che il Real Madrid è una grande squadra, il miglior club e quindi la pressione è alle stelle. Il mio viaggio a Parigi per assistere a una partita di NBA? È stato un errore, sono giovane. La prossima volta non lo farò. Come ho detto, il Real Madrid è il miglior club e le aspettative in ogni partita devono servire a farmi migliorare”.

Foto: Instagram Francia