Tchouaméni sull’addio di Griezmann: “Siamo rimasti tutti sorpresi”

Il neo capitano francese Aurélien Tchouaméni, intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani di Nations League contro Israele, ha parlato dell’addio alla Nazionale di Antoine Griezmann, annuncio che ha sorpreso tutta la squadra e ha scosso l’ambiente bleu.

“Siamo rimasti tutti sorpresi dall’annuncio. In campo mancherà ovviamente il suo tocco tecnico ma spero e ho la ferma convinzione che con i giocatori che abbiamo riempiremo questo vuoto . Dopo aver parlato con lui, ha ritenuto che fosse la decisione migliore. Se è felice, per noi è la cosa più importante. In ogni caso penso che dobbiamo ringraziarlo, è un monumento della Francia, del calcio francese, è uno dei migliori”.

Foto: Instagram Francia