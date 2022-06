Tchouameni si presenta al Real Madrid: “Voglio lasciare un segno nella storia del calcio”

Quest’oggi il nuovo acquisto del Real Madrid Aurelien Tchouameni, ufficializzato lo scorso 11 giugno, ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore dei blancos.

“Sono molto felice di essere qui. È un sogno firmare per il Real Madrid. È il miglior club del mondo. Lavoreremo sodo per vincere più titoli e continuare la storia del club. Ho avuto la possibilità di scegliere altre squadre, ma appena ho scoperto che il Real Madrid era interessato a me, non ho esitato un secondo. Voglio lasciare un segno nella storia del calcio e la squadra migliore per riuscirci è il Real Madrid. È la migliore squadra della storia e ha i migliori giocatori. È la decisione migliore per me” ha detto in conferenza Tchouameni.

“Ho avuto la fortuna di parlare con Benzema e Camavinga . Possiamo vedere nel suo caso come è migliorato nella migliore squadra del mondo. Camavinga è molto felice di essere qui. E riguardo a Benzema, è il miglior attaccante del mondo. Quando le trattative sono iniziate ad avanzare, mi ha scritto e mi ha raccontato come funzionava tutto al Real Madrid . È una fortuna averli qui” ha aggiunto in merito al primo incontro coi compagni.

Foto Twitter Real Madrid