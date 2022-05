Tchouameni, lo “schiaffo” del Real al PSG

Dalla Spagna e dalla Francia si fanno sempre più rumorose le voci che accostano Tchouameni al Real Madrid, per una cifra vicina agli 80 mln. Il centrocampista del Monaco è ormai pronto al grande salto, dopo aver disputato un’ottima annata chiusa col terzo posto dei monegaschi. Su di lui da mesi è piombata la concorrenza in tutta Europa, a partire dal Liverpool fino al PSG. Il Real, però, scottato dalla vicenda Mbappé, ha giocato d’anticipo e ormai si è assicurato le prestazioni del classe 2000 già nel giro della Nazionale francese. Con i blues Tchouameni vanta già 8 presenze e 1 rete, mentre con i biancorossi di Monaco ha totalizzato ben 67 presenze in più di due anni. È il classico tuttocampista che sa ricoprire egregiamente qualsiasi ruolo del centrocampo. Per lui è pronto un futuro in blancos, con buona pace del PSG.

FOTO: Sito Monaco