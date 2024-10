Tchouameni: “L’amore di Mbappé per la Francia non ha bisogno di essere dimostrato”

Il capitano della Nazionale francese, Aurélien Tchouameni, in conferenza stampa ha espresso il suo disappunto sul dibattito pubblico relativo a Kylian Mbappé, secondo il centrocampista sempre troppo sproporzionato rispetto alla reale gravità dei fatti accaduti.

“Penso che si stia esagerando. Ognuno può pensare quello che vuole, ma sappiamo che ogni volta che si tratta di Kylian, la cosa assume proporzioni sproporzionate. Di lui abbiamo parlato dopo, prima della partita, ma non importa dove ha seguito la partita, non è detto che abbia importanza in verità. L’amore di Mbappé per la Francia non ha bisogno di essere dimostrato. Ha mandato messaggi ai ragazzi, a tutti per sapere come stavano andando le cose “.

Foto: Instagram Francia