Tchouameni: “Israele? È una partita di calcio, ma è difficile ignorare il contesto”

Sfida in trasferta domani per la Francia. Alle 21 la Nazionale di Didier Deschamps scenderà in campo contro Israele per la terza giornata della Lega A di Nations League. Intervenuto in conferenza stampa,Aurelien Tchouameni, ha così parlato: “Si tratta di essere un leader qualcuno che unisce la squadra, essere un esempio ed essere un buon ascoltatore. Questo è quello che voglio essere. Non devi preoccuparti di questo. Ci penserò a lungo perché è un sogno quando sei giovane. Devi sfruttare il momento presente. La sfida di domani contro Israele? È soprattutto una partita di calcio, ma è difficile ignorare il contesto. Abbiamo una partita di calcio da giocare, è una partita molto importante per il resto della competizione.

Ma non posso dirti che per noi non abbia importanza. Ho parlato con Kylian ieri sera, ma non abbiamo parlato molto della carica di capitano, abbiamo parlato di qualcos’altro. Avremo tempo domani per concentrarci sulla partita per un eventuale discorso. Abbiamo tanta gente che parla nello spogliatoio, si fa a sentimento”.

Foto: Instagram Francia