Tchouameni: “Giochiamo troppo e con le nuove competizioni sarà peggio. Bisogna fare qualcosa”

Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia, soffermandosi su un problema del calcio moderno.

Queste le sue parole: “Giochiamo troppe partite, non è una sorpresa per nessuno. Oggi è raro avere una settimana con una sola partita. Questo porta infortuni ma tocca alle autorità e ai giocatori battere i pugni sul tavolo, perché abbiamo l’impressione che le cose non miglioreranno con le nuove competizioni. Qualcosa deve essere fatto. Quando è troppo diventa un problema : se siamo tutti contrari a giocare così tante partite, dobbiamo unirci e prendere una decisione per farci sentire. Se ognuno parla un po’ per conto suo non c’è la forza necessaria”.