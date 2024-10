Tchouaméni: “Essere capitano è una responsabilità che assumo con orgoglio”

Dopo l’annuncio ufficiale da parte della Federazione francese, Aurélien Tchouaméni si prepara a scendere in campo con la fascia di capitano della Francia. Il prossimo impegno sarà domani contro Israele in Nations League, seguirà poi il Belgio. Il francese sostituirà nel ruolo di capitano il suo compagno del Real Madrid Kylian Mbappé, assente in queste due partite.

“ Essere capitano? È con grande orgoglio che assumo questa responsabilità. Abbiamo discusso con l’allenatore, mi ha informato di questa decisione, sono felice e ovviamente è motivo di orgoglio “.

Foto: X Federazione francese