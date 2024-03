Tchouameni contesta il calendario: “Ci sono tante partite. City? Per essere il migliore devi battere i migliori”

Il centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouameni, intervenuto oggi in conferenza stampa, a due giorni dall’amichevole tra la sua Francia e la Germania, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, contestando il calendario della stagione, da lui ritenuto troppo ricco di impegni ufficiali:

“La Germania? Giocheremo contro Kroos e Rudiger, due giocatori che conosco bene. Abbiamo avuto molte difficoltà in allenamento. La Germania ha avuto un periodo difficile ma vuole riscattarsi. Dobbiamo stare attenti, saranno tra le pretendenti all’Europeo. Il calendario? Rimango fermo sulla mia posizione, ci sono tante partite. C’è anche il Mondiale per Club in arrivo, con una nuova formula. Quando si parla di battere i pugni sul tavolo, si tratta di essere tutti uniti per dire la nostra e discuterne con le autorità calcistiche. Succederà? Non lo sappiamo, ma oggi è un dato di fatto. Il Manchester City ai quarti di Champions? Siamo il Real Madrid, non possiamo avere paura. Ci hanno eliminato l’anno scorso e ci vendicheremo, vorremo mostrare il vero volto del Real Madrid. Per essere il migliore devi battere i migliori. Vogliamo sollevare il trofeo. Il mio ruolo al Real? Mi piace semplicemente giocare a calcio. Il mio ruolo preferito è il centrocampista centrale ma giocare in difesa mi aiuta ad avere un’altra visione. Mi è piaciuto giocare in quella posizione. Il mio obiettivo finale è vincere e devo fare bene. Non importa in quale posizione mi trovo; vedo che sto maturando con il passare delle stagioni. Sto bene, ho solo 24 anni e ho ancora anni davanti a me. Spero di continuare a crescere”.

Foto: Instagram Francia