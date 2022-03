Tchouameni alimenta le voci di mercato: “Il PSG è un grande club, può fare ottimi investimenti”

Fra i giocatori che fanno gola a numerosi top club europei in vista della prossima sessione di calciomercato c’è il calciatore in forza al Monaco Aurelin Tchouameni, che intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale ha parlato del rapporto con la Francia e del suo gradimento nei confronti del Paris Saint-Germain.

Queste le sue dichiarazioni: “Non devi necessariamente giocare nel Real Madrid o nel Manchester City per essere convocato nella Francia, sto facendo molto bene con il Monaco e questo per me non rappresenta assolutamente un ostacolo per me. Il Paris Saint-Germain è un grande club, con grandi strutture ed in grado di fare ottimi investimenti. Segnano sempre tanti gol e hanno diversi titoli in bacheca”.

Foto: Sito ufficiale Monaco