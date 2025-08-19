Ora è anche ufficiale: Tchatchoua è un nuovo giocatore dei Wolves

19/08/2025 | 10:47:18

Attraverso un comunicato presente sul proprio sito, i Wolves hanno annunciato l’acquisto di Tchatchoua. Confermata la nostra esclusiva del 14 agosto. Di seguito la nota del club inglese: “I Wolves hanno rinforzato il reparto difensivo con l’acquisto di Jackson Tchatchoua dall’Hellas Verona, con un contratto di cinque anni. L’esterno destro nato in Belgio, il cui accordo include un’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione, è nazionale camerunese e arriva dopo due anni nella massima serie italiana, dove la scorsa stagione è stato riconosciuto come il giocatore più veloce della Serie A. Il 23enne ha iniziato la carriera da professionista con lo Charleroi in Belgio, debuttando quattro anni fa. Già allora, da teenager, giocava da esterno a tutta fascia e serviva assist. Il suo primo gol tra i professionisti è arrivato in trasferta contro il Genk partendo da destra, mentre il secondo lo ha segnato da sinistra contro il RFC Seraing, mostrando così sia la sua velocità bruciante sia la sua versatilità. Durante la sua seconda stagione con lo Charleroi, Tchatchoua ha scelto di rappresentare il Camerun e, dopo essere stato convocato con l’Under 23, ha debuttato con la nazionale maggiore in un match di qualificazione ai Mondiali contro Capo Verde nel giugno 2024. Quel debutto internazionale è arrivato quando era già un giocatore del Verona, dove si era trasferito inizialmente in prestito. Alla sua prima in Serie A aveva firmato un assist contro il Frosinone e le sue prestazioni contro le big italiane gli sono valse il riscatto definitivo. Nella scorsa stagione è stato un punto fermo sia per il club sia per la nazionale, collezionando 43 presenze complessive, contribuendo alla salvezza del Verona in Serie A e alla qualificazione del Camerun alla Coppa d’Africa di dicembre. Tchatchoua, che la scorsa stagione ha fatto registrare la massima velocità della Serie A con 36,3 km/h, ha chiuso l’annata con due gol e tre assist, l’ultimo dei quali nell’ultima partita di campionato contro l’Empoli a maggio, poco prima del suo trasferimento al Molineux”.

Foto: X Wolves