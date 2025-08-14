Esclusiva: Tchatchoua, il Wolverhampton offre 12 milioni. E su Juanlu Sanchez…

14/08/2025 | 14:40:01

Facciamo un po’ di ordine su Jackson Tchatchoua, terzino destro classe 2001 che potrebbe lasciare il Verona. Sono stati accostati 4-5 club, di ogni tipo, in realtà l’Hellas Verona in queste ore sta parlando soltanto con il Wolverhampton. Offerti 12 milioni, una cifra che – con l’aggiunta di qualche bonus – potrebbe portare alla fumata bianca. Il Wolverhampton cerca uno specialista su quella corsia, ci aveva provato senza riscontri per Juanlu Sanchez. Ma quest’ultimo vuole solo il Napoli, entro stasera il Siviglia darà una risposta, poi il club azzurra deciderà l’eventuale tempistica.

Foto: sito Verona