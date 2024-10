Tchatchoua: “Mi è piaciuto lo spirito di squadra. Bravi a ribaltare il derby”

Il difensore del Verona, Jackson Tchatchoua, ha parlato a fine gara in conferenza stampa dopo la vittoria sul Venezia.

Queste le sue parole: “Quello che mi è piaciuto di più è stato lo spirito della squadra, siamo stati bravi a ribaltare il derby”.

Ti trovi meglio in una difesa a quattro o tre, non sei mai stanco? “Si, la velocità e la corsa è forse la mia miglior caratteristica, non ho preferenze per il modulo, cerco sempre di mettermi a disposizione per la squadra”.

Stai diventando anche un po’ più difensore? “Si sono forse più offensivo ma chiaramente è importante rimanere concentrati e attenti anche sulla fase difensivo, lavoro quotidianamente per migliorare da questo punto di vista”.

Adesso il Camerun… “Si, il calcio è questo, ci sono tante partite e bisogna farsi trovare sempre pronti”.

Foto: sito Verona