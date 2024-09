TCHATCHOUA, IL TALENTO DEL VERONA CHE HA STREGATO LE BIG DI SERIE A

Ha stregato tutte le big del nostro campionato con la sua disarmante facilità nell’affrontare gli attaccanti avversari e con la sua grande abilità nel costruire il gioco dalla difesa. Jackson Tchatchoua è inevitabilmente uno dei protagonisti indiscussi di questo inizio di stagione in Serie A. Ci ha creduto tanto l’Hellas Verona che l’ha acquistato in prestito l’estate scorsa e ha poi deciso di riscattarlo in questa sessione di mercato. Zanetti non ha avuto alcun timore a schierarlo tra gli 11 titolari nella partita contro il Napoli, alla prima di campionato, e così ha risposto qualche giorno fa ad una domanda sui tanti giovani della sua rosa: “Sto facendo giocare tanti ragazzi? E’ merito loro, non mio. Se sono bravi è giusto che giochino”. Nato a Ixelles, in Belgio, il 14 settembre 2001, Tchatchoua ha anche il passaporto camerunense. Cresciuto nel settore giovanile del Charleroi, ha esordito in prima squadra il 24 luglio 2021, disputando l’incontro di Pro League vinto 0-3 contro l’Ostenda. Il 16 dicembre successivo segna la sua prima rete nella sconfitta in trasferta per 4-2 contro il Genk. Il 31 agosto 2023, viene ceduto in prestito con diritto di riscatto al Verona. Debutta con i veneti l’8 ottobre seguente, subentrando a Darko Lazović all’83º minuto della partita di campionato in casa del Frosinone; nell’occasione, fornisce un assist per il gol di Milan Đurić. Colleziona in tutto 27 presenze e due assist con il Verona nel corso della stagione, contribuendo alla salvezza al termine del campionato. Il 1º giugno 2024, viene riscattato dagli scaligeri, con cui firma un contratto fino al 30 giugno 2027 e il 1° settembre 2024 realizza il suo primo gol in massima serie nel successo per 0-2 in casa del Genoa. Non è un caso che sia finito nel mirino delle grandi squadre di Serie A e di alcuni club europei: il Napoli lo aveva cercato con forza in questi mesi prima di concentrarsi su altri obiettivi. Nelle scorse settimane era stato sondato dall’Everton e dal Rennes, ma senza mai arrivare a uno stato avanzato della trattativa. La novità degli ultimi giorni è che Tchatchoua è attenzionato fortemente dalla Juventus, come vi abbiamo raccontato il 9 settembre. Il club bianconero potrebbe decidere di fare un investimento a gennaio, a maggior ragione se Gatti fosse impiegato stabilmente al centro della difesa e non sulla fascia, come in questo inizio di stagione. La valutazione di Tchatchoua è di circa 15 milioni, il Verona ovviamente spera che il ragazzo continui a mettere in evidenza le sue qualità per far lievitare ulteriormente il suo prezzo. Il giovane camerunense non deve, però, adesso pensare alle voci sul suo futuro; deve continuare a dimostrare il suo valore in campo e a mettere in mostra il suo potenziale e le sue caratteristiche: alto 186 cm, è molto rapido e vanta una statura che gli permette di vincere la maggior parte dei duelli aerei con gli avversari (63% in questa stagione, 12 vinti e 7 persi). Zanetti ha nelle proprie mani un vero e proprio talento, da custodire e valorizzare e chissà che nella prossima sessione di mercato Tchatchoua non sia il nome copertina, un nome che farà parlare tanto di sé.

Foto: sito Verona