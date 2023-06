Taylor contestato dalla Roma. Ma per l’UEFA fa parte della categoria Elite degli arbitri europei

La Roma e i romanisti non dimenticheranno l’arbitro inglese Anthony Taylor , protagonista in negativo della finale di Europa League, persa dai giallorossi contro il Siviglia. Il fischietto inglese è sttao a lungo contestato, anche da Mourinho, che si era beccato quattro giornate di squalifica.

Ma l’Uefa non vuole sapere ragioni, per il massimo organo calcistico europeo, Taylor è uno dei migliori arbitri d’Europa. L’Uefa ha infatti pubblicato la categoria elite degli arbitri, con 30 nominativi. Al quarto posto c’è proprio Taylor. Nella classifica ci sono anche gli italiani Massa e Orsato.

Questa la lista completa:

Irfan Pelito (Bosnia)

Alexey Kulibakov (Bulgaria)

Michael Oliver (Inghilterra)

Anthony Taylor (Inghilterra)

Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spagna)

Jesus Gil Manzano (Spagna)

José Maria Sanchez Martinez (Spagna)

Benoit Bastien (Francia)

François Letexier (Francia)

Clement Turpin (Francia)

Daniel Siebert (Germania)

Tobias Stieler (Germania)

Felix Zwayer (Germania)

Anastasios Sidiropoulos (Germania)

Orel Grinfeeld (Israele)

Davide Massa (Italia)

Daniele Orsato (Italia)

Serdar Gozubuyuk (Olanda)

Danny Makkelie (Olanda)

Szymon Maciniak (Polonia)

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portogallo)

Ovidiu Alin Hategan (Romania)

Stvan Kovacs (Romania)

Sergei Karasev (Russia)

William Collum (Scozia)

Srdjan Jovanovic (Serbia)

Sandro Scharer (Svizzera)

Ivan Kruzliak (Slovacchia)

Slavko Vincic (Slovenia)

Glenn Nyberg (Svezia)

Hali Umut Meler (Turchia)

Foto: screen Sportitalia