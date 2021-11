Tavecchio: “Con il Var abbiamo ridotto gli errori del 95%. Dopo di me nessuno ha fatto meglio”

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio: “Sono stato l’unico a dimettermi, lasciando una consistente liquidità nei conti della federazione, quattro italiane in Champions e quattro partite dell’Europeo in Italia, grazie ai miei rapporti con Ceferin. Dopo di me nessuno ha fatto meglio. In Italia siamo abituati a lamentarci anche di fronte alle evidenze, grazie alla tecnologia abbiamo ridotto gli errori del 95%, già questo è un grandissimo passo. Poi, come dice Collina, si può e si deve migliorare”.

FOTO: Sito FIGC