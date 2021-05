Tavecchio: “Bisogna rendere il VAR accessibile per tutte le azioni. Super Lega? I rapporti con la Juve vanno recuperati”

Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ha parlato a “La politica nel pallone” su GR Parlamento: “Noi abbiamo ottenuto col presidente Blatter questa riforma sostanziale che ha portato il 98% della risoluzione di errori arbitrali. Per quanto riguarda l’applicazione del Var, l’uomo può sbagliare. Chissà quanti errori avremmo avuto senza il supporto del video”.

Pensa che la classe arbitrale stia continuando a fare resistenza nei confronti del Var?

“All’inizio il Var gli arbitri non lo volevano, Nicchi non lo voleva. Sono stato molto insistente. Noi abbiamo toccato una cattedrale che era difficile entrare, col Var abbiamo aperto delle logiche, valutare un fatto con delle prove. L’hanno inventato nel basket o nel tennis. Condivido che questo fu un trauma per gli arbitri: ora c’è una lenta accettazione che penso porterà al rispetto della tecnologia. È ancora difficile far capire all’uomo che ha sbagliato”.

Cosa si può fare per migliorare il Var?

“Renderlo obbligatorio per tutte le azioni. Il Var deve essere un oggetto accessibile per ogni situazione”.

Cosa ne pensa del caos dovuto alla Super Lega?

“Il problema è che tutti gli italiani sono contenti ma stanno ballando sul Titanic e prima o poi arriverà l’iceberg rappresentato dai problemi economici delle grandi società. L’Uefa non può sparare sul pianista perché nessuno ha i soldi per le multe. Sarà una situazione difficoltosa per tutti in estate. Se non cambia la situazione della pandemia non so come si potranno utilizzare gli stadi, anche col 20% del pubblico sarebbe una tragedia”.

Cosa ne pensa di Conte?

“Ho parlato con lui molto al telefono due giorni fa. È contento, ma anche lui vede degli orizzonti nuvolosi. Non abbiamo parlato della sua possibile permanenza all’Inter ma sono convinto che farà di tutto per restare compatibilmente con quello che potrà offrire oggi il sistema economico. I milioni netti che percepiscono gli allenatori, non saranno così facili in futuro”.

Cosa deve fare la Juve per fare la pace con l’Uefa?

“Mi sono permesso di dire che i termini usati da Ceferin sono stati usati a sproposito. Serpente o bugiardo sono parole difficili da rimediare. Credo che non si può stare senza avere rapporti con la Juve in Italia, poi ci sono i rapporti umani che vanno recuperati con l’atteggiamento giusto”.