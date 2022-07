Tavares verso l’Atalanta: confermate le anticipazioni da Bergamo del pomeriggio

L’Atalanta è a un passo da Nuno Tavers. Confermata l’anticipazione di TuttoAtalanta, portale di Bergamo che, questo pomeriggio, raccontava di un accordo molto vicino grazie al lavoro di Lee Congerton. Il club nerazzurro ha messo da tempo nel mirino il laterale che sarebbe in uscita dall’Arsenal dopo aver l’arrivo di Zinchenko dal Manchester City. I Gunners vorrebbero trovare una sistemazione per far crescere Tavares. Infatti, una possibile formula che possa accontentare entrambi i club potrebbe essere il prestito con una possibile opzione di riscatto al raggiungimento di un numero di presenze a favore del club bergamasco.

Foto: Nuno Tavares Instagram