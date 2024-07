Tavares: “Mi sento molto bene. Il miglior modo per esaltarmi è esprimendo un bel calcio”

Nuno Tavares, neo giocatore della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali dei biancocelesti descrivendo le sue sensazioni, Di seguito le sue parole: “Mi sento molto bene. Ho capito subito che questo è un grande club, sono abbastanza sorpreso di quanto mi senta già a casa. Sono in un grande club che lotta per traguardi importanti e questa la cosa più importante. Sono qui per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Volevo un nuovo progetto nella mia carriera, ne ho discusso con la mia famiglia e i miei agenti. Abbiamo valutate le varie proposte e abbiamo deciso di accettare questa nuova sfida. Nella scorsa stagione ho visto diverse partite della Lazio, soprattutto quando Guendouzi era appena arrivato. Poi, ancor di più quando è arrivato Tudor.Ho visto la partita di Coppa Italia contro la Juventus, il derby e due gare di Champions League. Sono un difensore a cui piace giocare il pallone, non soltanto correre inseguendo la sfera. Il miglior modo per esaltarmi è esprimendo un bel calcio”. Foto: instagram Lazio