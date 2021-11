Tatarusanu: “Parare un rigore nel derby è speciale. Io e Maignan abbiamo un buon rapporto”

Ciprian Tatarusanu ha raccontato ai microfoni di Milan TV le emozioni vissute nel derby contro l’Inter: “Parare un rigore è qualcosa di speciale, pararlo in un derby lo è ancora di più. Poi quando pari un rigore e la squadra ottiene qualcosa di positivo è ancora meglio. Il rigore di Lautaro è stato un bel tiro, forte, angolato. Sono stato bravo a spingere forte e parare, però diciamo che 50% è mezzo sbagliato e 50% è una bella parata, perché non si può dire che è stata al 100% solo la mia parata. Se in una partita non pari il primo rigore non succede nulla, dopo se ce n’è un altro e non lo par. La gente si aspetta che uno dei due lo pari, ma non è facile. Ho visto prima della partita come calcia, Calhanoglu è stato qua e quindi sapevo come calcia. Però in partita si cambia. Un conto è in allenamento, un altro è un tiro in un derby con 80mila persone in tribuna”. Su Maignan: “Dall’inizio il nostro rapporto è stato molto buono, quando Mike è arrivato io, parlando francese, ho fatto di tutto per aiutarlo, per mostrargli quello che vogliono i preparatori dei portieri e quello che chiede il campionato italiano. È importante essere felici perché siamo qua ogni giorno e ci deve piacere quello che facciamo”.

FOTO: Instagram Tatarusanu