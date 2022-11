Tatarusanu operato agli occhi, ora vede 16/10. Il chirurgo: “Migliorerà la reattività”

Ciprian Tatarusanu si è sottoposto ad un intervento agli occhi per correggere l’astigmatismo misto elevato di cui soffriva: l’operazione, eseguita con la tecnica “Femtolasik custom PSP”, è durata circa un minuto ed è perfettamente riuscita. Dopo l’intervento, il dottor Angelo Appiotti, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Non ci sarà nessun periodo di stop. La mattina dopo lui già vedeva benissimo, 16/10, è venuto in macchina alla visita di controllo e a breve partirà per le vacanze. Ciprian ha scoperto del difetto visivo un anno fa, quando era venuto da me per accompagnare la moglie. Lo visitai e mi accorsi del problema: non utilizzava nessuna correzione, ma riusciva a convivere con l’astigmastismo tramite accomodazione. In poche parole, compensava con una messa a fuoco spontanea, strizzando gli occhi. Cosa cambia dopo l’operazione? La percezione di un oggetto, ad esempio un tiro da lontano, arriverà molto più velocemente. Questo permetterà una risposta occhio/mano migliore e ridurrà l’incidenza degli infortuni, con risposte muscolari più rapide”.

Foto: Instagram Tatarusanu