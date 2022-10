Tatarusanu: “Le critiche ci saranno sempre, ma oggi ho fatto vedere quello che so fare. Spiace per Maignan, ma io sono pronto”

Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo casalingo per 4-1 contro il Monza.

Queste le sue parole: “Ci saranno sempre commenti positivi e negativi, oggi sul campo ho fatto vedere quello che posso fare”.

La palla a Brahim Diaz per il primo gol era preparata?

“Essendo anche il mio primo assist, sono ancora più felice. Grazie anche a questo gol, abbiamo ottenuto una vittoria importante”.

Che rapporto hai con Maignan?

“Abbiamo un buon rapporto tra portieri, parliamo prima e dopo le partite e durante gli allenamenti. Dispiace per Maignan, non fa mai piacere non poter giocare”.

Foto: Instagram personale