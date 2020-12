Tatarusanu: “Cerco di farmi trovare pronto. Non è facile essere il vice di Donnarumma”

Tatarusanu, secondo portiere del Milan, è stato decisivo nel finale della partita con lo Sparta Praga. Una sua parata ha inchiodato il risultato sull’1-0. Il portiere ha parlato ai microfoni di Sky: “Sono contento, era una partita difficile con un avversario difficile, su un campo non ottimale. Sono contento per aver tenuto la porta inviolata e perché abbiamo vinto. Com’è essere il vice di Donnarumma? Ho un bel rapporto con Gigio e Antonio, cerchiamo di dare il massimo, il ruolo non è facile, perché non giochi, poi entri e devi essere allo stesso livello. Spero di essere sempre pronto quando il mister mi chiama in causa. Dida come preparatore dei portieri? Solo la sua presenza conta tanto, ha vinto molto. Ma tutti e tre i preparatori ci aiutano e lavorano bene insieme. Un difetto di Donnarumma? Tutti ne abbiamo, nessuno è perfetto (ride, ndr).”

Foto: Twitter Milan