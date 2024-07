Tata Martino: “Jordi Alba? È come avere un 10 sulla fascia”

Gerardo ‘Tata’ Martino, allenatore dell’Inter Miami ha speso parole importanti per Jordi Alba in occasione dell’assist per il gol vittoria di Luis Suarez contro il Puebla (2-1) nella Leagues Cup di ieri: “Fa l’ala. Fornisce la profondità. Non è che con lui saltiamo delle fasi di gioco, ma semplicemente la realtà è che con Jordi è come giocare con un numero 10 a sinistra”, le parole del tecnico in conferenza stampa riprese da SPORT. “La palla esce pulita, lui sa come trovarla bassa, come trovarla alta…. E poi fa gli assist, deve essere uno dei migliori assist del campionato. Sì, certo, questo è un vantaggio. Ma, beh, i suoi precedenti non invitano a pensare che sia un vantaggio giocare con lui”.

Foto: Instagram Inter Miami